Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Fox TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında Gazeteci Murat Yetkin, AKP’nin 17-25 Aralık sonrasında Hizmet Hareketi mensuplarını tutuklamak için 2014 yılında kurduğu Sulh Ceza Hakimliklerinin AKP ve Hizmet Hareketi tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya yılların gazetecisi Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek de destek verdi.





ONLARIN ETKİSİYLE ÇIKMIŞ BİR YASAYDI, DOĞRU MU DENİZ?

AKP’nin Gülen Hareketi’ni cezaevine koymak için 2014 yılında hayata geçirdiği Sulh Ceza Hakimlikleri gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek tarafından Gülen Hareketi’ne yıkıldı. Murat Yetkin, Hizmet Hareketi mensuplarının tutuklayan kararları veren Sulh Ceza Hakimlikleri’nin AKP ve Hizmet Hareketi tarafından kurulduğunu öne sürdü. Yetkin, yayında “AKP ile Fethullah Gülen grubunun gayet içiçe çalıştığı bir dönemdi. Doğru mu Deniz? Aslında onların etkisiyle çıkmış bir yasaydı” dedi. Zeyrek de “Çok kolay tutuklayabilmek için” sözleriyle Yetkin’e destek verdi. Çiğdem Toker de bu iddiaya destek verirken, Nevşin Mengü tartışmayı sessiz bir şekilde izledi.





DERSİNİZE İYİ ÇALIŞMAMIŞSINIZ

Murat Yetkin’in bu iddiasına sosyal medyadan büyük tepki geldi. Gazetecilerin bu vahim hatayı düzeltmek içi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmamaları da dikkat çekti. Sulh Ceza Hakimliklerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtıktan sonra KHK ile ihraç edilen Hakim Kemal Karanfil, sulh ceza hakimlikleri yasasının, 17-25 Aralık yolsuzlukları sonrası, operasyon yapan polisleri tutuklatmak ve cemaati yok etmek için 28 Haziran 2014’te yürürlüğe girdiğini söyledi. Eskişehir 1 Sulh Ceza Hâkimi iken bu mahkemelerin kapatılması için AYM’ye başvuru yaptığını ancak bir oy farkla reddedildiğini belirten Karanfil, “AYM de Saray’ın baskısı , para makam vs. vaatleri ile az bir oy farkıyla başvurum ret edildi.( Not: Ret oyu veren Burhan Üstün’ün eşi, hemen sonrasında Yargıtay üyesi seçildi ve Burhan, AYM başkan vekili yapıldı.) Sulh Ceza Hâkimliği yasası, Erdoğan’ın Cemaati yok etmek ve polislere operasyon için geliştirdiği bir PROJE olduğunu bizzat kendisi itiraf etmişti.! Maalesef dersinizi iyi çalışmamışsınız.! AKP ve Erdoğan’ı eleştirmek, cesaret gerektirdiği için. Cemaate veya başkalarına vurarak, olayları çarpıtıyorsunuz. ” dedi.















