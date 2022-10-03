Samanyolu Haber /Politika / Sullivan ve Kalın İstanbul’da gizlice görüşmüş /03 Ekim 2022 09:58

Sullivan ve Kalın İstanbul’da gizlice görüşmüş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la önceden açıklanmayan bir görüşme gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

VOA'nın haberine göre, Görüşmede Ukrayna, bölgesel güvenlik konularıyla İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurları ele alındı.

Görüşmeyle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iki ismin Ukrayna’ya destek, bölgesel güvenlik konuları ki buna Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine destek de dahil, doğu Akdeniz’de anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve diplomasinin önemiyle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvuruları ele alındı.
Görüşmede ayrıca Sullivan’ın Türkiye’nin küresel gıda güvenliğini iyileştirmek için gösterdiği çabalar ve Ukrayna savaşında tutukluların, iki Amerikan vatandaşının serbest kalması adına gösterdiği çabalarla ilgili olarak takdirini sunduğu belirtildi.

Kalın ve Sullivan Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna toprağını ilhak etmesini kınamasını da ele aldı.

Ankara, Rusya’nın Ukrayna işgalinde diplomaside dengeli bir politika izlemeye çalışıyor.

Türkiye Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı olsa da Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamış durumda ve Kiev’e insansız hava araçları gönderdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sullivan ve Kalın İstanbul’da gizlice görüşmüş Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:57