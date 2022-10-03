Sullivan ve Kalın İstanbul’da gizlice görüşmüş

VOA'nıngöre, Görüşmede Ukrayna, bölgesel güvenlik konularıyla İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurları ele alındı.Görüşmeyle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, iki ismin Ukrayna’ya destek, bölgesel güvenlik konuları ki buna Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine destek de dahil, doğu Akdeniz’de anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve diplomasinin önemiyle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvuruları ele alındı.Görüşmede ayrıca Sullivan’ın Türkiye’nin küresel gıda güvenliğini iyileştirmek için gösterdiği çabalar ve Ukrayna savaşında tutukluların, iki Amerikan vatandaşının serbest kalması adına gösterdiği çabalarla ilgili olarak takdirini sunduğu belirtildi.Kalın ve Sullivan Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna toprağını ilhak etmesini kınamasını da ele aldı.Ankara, Rusya’nın Ukrayna işgalinde diplomaside dengeli bir politika izlemeye çalışıyor.Türkiye Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı olsa da Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamış durumda ve Kiev’e insansız hava araçları gönderdi.