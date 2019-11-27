Sultan Reşat’ın torunundan İş Bankası’na dava

Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı Mehmet Reşat’ın torunu İş Bankası’na değeri en az 12 milyon liralık dava açtı.Sultan Reşat’ın, 1917 yılında Milli İktisat Politikası çerçevesinde kurulan ve 1927 yılında Türkiye İş Bankası AŞ’ye devredilen Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hisse senetleri satın aldığı ve bankaya ortak olduğu iddia edildi.





Davacı Hodo’nun avukatı Mahmut Doğan, hisselerinin en az 12 milyon lira değerinde olduğunu savundu.





Avukat Doğan, bankanın ilk hissedarının dönemin padişahı Sultan Mehmet Reşat olduğunu iddia ederek “Halka öncü olmak isteyen Sultan Mehmet Reşat, 2 bin reşat altını ödeyerek 200 adet hisse satın alarak örnek olmuştur. Bugün bir reşat altınının 6 bin lira olduğunu varsayarsak mirasçıların tespit edilmesini istediği ve 2 bin reşat altın karşılığında alınan hisselerin en az 12 milyon lira yapacağı açıktır” dedi.