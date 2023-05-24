Samanyolu Haber /Gündem / Sultanbeyli Davası’nda 35 askeri öğrenci için tahliye kararı /24 Mayıs 2023 21:02

Sultanbeyli Davası’nda 35 askeri öğrenci için tahliye kararı

15 Temmuz sonrası tutuklanan 35 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı ve kamuoyunda ‘Sultanbeyli Davası’ olarak bilinen davanın bugünkü duruşmasında tahliye kararı çıktı. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargıladığı öğrencileri 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine hükmetti. Öğrenciler 7 yıldır cezaevindeydi.

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TR724'te yer alan habere göre 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılamalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında müebbet hapis cezası verilen 71 askeri öğrenci hakkındaki karar, geçtiğimiz yıl haziran ayında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Sultanbeyli Davası’nda müebbet hapis cezasına çarptırılan 116 Hava Harp Okulu öğrencisinden 35’i yeniden hakim karşısına çıktı. Yeniden yargılama kapsamında bugün yapılan duruşmada öğrenciler 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu bulundukları süreyi de göz önüne alan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi öğrencilerin tahliyesine karar verdi. ‘Darbeye teşebbüs’ suçlamasında beraat eden öğrencilere ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla ceza verildi.

Savcı, 35 öğrenciden 33’üne, ankesörlü telefondan arandığı, öğrenci evlerinde kaldığı, dini kitaplar okuduğu, vaaz dinlediği ve dini kitapta parmak izi bulunduğu için ceza verilmesini istemişti.
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