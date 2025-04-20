Sümeyra Gelir’in vefatını Meclis’e taşındı: AİHM’in Yalçınkaya kararı hatırlatıldı

Hizmet Hareketi’ne yönelik uygulanan hukuksuzluklar sebebiyle 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen öğretmen Melek Gelir’in cezaevine atılmasının ardından iki kardeşine hem annelik hem de ablalık yaparken 15 yaşında vefat eden Sümeyra Gelir’in ölümü bu kez de Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel tarafından Meclis’e taşındı.





İhmaller ve hukuksuzluk sebebiyle henüz ömrünün baharında vefat eden Sümeyra Gelir’in ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması için TBMM’ye soru önergesi sunan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, ‘‘KHK yargılamaları kapsamında halen hasta tutuklular, hamile kadınlar ve küçük çocuk sahibi ebeveynlerin cezaevinde bulunup bulunmadığına dair veriler, kamuoyunun vicdanını doğrudan ilgilendiren insani bir konu olarak gündemdedir. Bu durumda olanlar için acil eylem planı ya da özel düzenleme yapılıp yapılmadığı hususu ile ilgili sorularımızın, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergemizi TBMM’ye sunduk.’’ ifadelerini kullandı.









Ali Yüksel’in Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan cevaplaması istediği sorular şöyle:





- Sümeyra Gelir gibi yeni mağduriyetlerin yaşanmaması adına Adalet Bakanlığı somut çalışmalar yürütmekte midir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 26.09.2023 tarihinde hükme bağlanan ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6,7 ve 11. Maddelerini ihlal ettiğine hükmedilen Yalçınkaya v. Türkiye kararı ve sonrasında verilen diğer ihlal kararları hakkında yeniden yargılama adına yol haritası hazırlanmış mıdır?





- Cezaevlerinde KHK yargılamaları kapsamında halen hasta tutuklu veya hükümlü olarak bulunan kişi sayısı kaçtır?





a) Bu kişilerin kronik hastalık, engellilik ya da ileri yaş gibi durumları dikkate alınmakta mıdır?

b) Bu konuda Bakanlığınızca acil eylem planı ya da insani uygulama rehberi hazırlanmış mıdır?





4- KHK yargılamaları kapsamında cezaevinde bulunanlardan hamile olan kadınların sayısı nedir?

a) 0-6 yaş arasında çocuğuyla birlikte cezaevinde kalan çocuk sayısı kaçtır? b) Bu durumdaki kadınlar ve çocukları için Bakanlığınızın özel bir düzenlemesi veya insani uygulaması var mıdır?





5- AİHM’in Yalçınkaya/Türkiye kararının ardından, bu karara istinaden:





a) Kaç kişi hakkında yeniden soruşturma açılmıştır?

b) Kaç kişi hakkında yeniden yargılama süreci başlatılmıştır?

c) Kaç dosyada mahkûmiyet kararları kaldırılmıştır veya beraat kararı verilmiştir?

d) Bu süreçlere ilişkin Bakanlığınızca tutulan istatistiki veriler kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?