Sümeyra göremedi ama... Anne Melek Gelir Bolu'ya nakledildi

Annesi tutuklandıktan sonra epilepsi hastası olan ve 3 Nisan sabahı anneannesinin Adapazarı’ndaki evinde sabah yatağında ölü bulunan Sümeyra Gelir‘in (15) annesi, KHK’lı öğretmen Melek Gelir Bolu’ya nakledildi.





Gergerlioğlu: Güzel Ama Gecikmiş Bir Karar

27 aydır Sakarya Cezaevinde tutuklu olan Gelir, eşi ve çocuklarının yaşadığı Bolu’ya nakledilmek için 2,5 yıldır birçok kez dilekçe vermiş, ama hepsi bugüne kadar reddedilmişti. TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberin göre Melek Gelir’in nakil haberini sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın güzel ama gecikmiş bir karar olduğunu belirterek şunları dedi:





“Kızı Sümeyra’yı kaybeden Melek Gelir’in 2,5 yıldır istediği oldu, Bolu Cezaevine nakledildi. Nakil için artık geç kalınmamasını Bakanlığa iletmiştik. Anne, baba 2,5 yıldır çırpınıyordu. En azından 2 çocuğun yüzü güler.” dedi.





Annesiyle Görüştükten Bir Gün sonra Vefat Etmişti

Bolu’da Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen ve 27 ay önce tutuklanan KHK’lı biyoloji öğretmeni Melek Gelir’in üç çoğundan biri olan büyük kızı Sümeyra Gelir, annesiyle görüş yaptıktan 1 gün sonra 3 Nisan’da anneannesinin Adapazarı’ndaki evinde yatağında ölü bulundu.





Nakil Talepleri Hep Reddedildi

Epilepsi krizi geçiren 15 yaşındaki Sümeyra annesi tutuklu olduğu için 6 ve 12 yaşındaki kardeşleriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Melek Gelir, 5 ay görüşe gelemeyen çocuklarına yakın olabilmek için Bolu’ya nakil istedi ama dilekçeleri reddedildi.





Haksızlığa Her Kesimden Tepki Gelmişti

Bayram görüşünden sonra hayatını kaybeden Sümeyra Gelir’ın vefatı her kesimden insanı çok etkiledi. Sanatçılar Yeşim Salkım, Deniz Akkaya, Laçin Ceylan, siyasetçiler Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sema Silgin Ün, Aykut Erdoğdu, İdris Şahin, Lütfü Türkkan, Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Mustafa Yeneroğlu, yazar Nihal Bengisu Karaca ve Halk TV gibi medya kurumları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve haberlerle Sümeyra ve onun gibi çocuklara yapılan haksızlığı dile getirdi.