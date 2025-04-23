Sümeyra’nın tişörtü Tenkil Müzesi’nde

TR724'ün haberine göre annesi Melek Gelir ile yaptığı açık görüşte giydiği beyaz ve krem renkli tişörtün önünde İngilizce olarak “growth” (büyümek) yazıyor.





Sürgün gazeteciler ve KHK’lılar tarafından 7 yıl önce Frankfurt’ta kurulan ve henüz kalıcı bir mekanı olmayan Tenkil Müzesi, Avrupa’nın birçok yerinde gezici sergiler hazırladı.





Almanya’nın Frankfurt ve Kassel, Belçika’nın Brüksel ve Limburg, Helsinki, şehirlerinde açılan sergilerde, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde ölüme sürüklenen KHK’lı tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu, İngilizce öğretmeni Halime Gülsu, Prof. Dr. Haluk Savaş, Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’in kişisel eşyaları, anne-babası tutuklandıktan sonra kansere yakalanan ve tedavisi engellenen 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’ın pasaportu, iki çocuğunu Ege Denizi’nde kaybeden Gonca-Ebubekir Kara ailesine ait eşyalar, tutsak bebeklerin kıyafetleri, annesi ve babasıyla birlikte Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan ve protez bacaklarıyla Meriç’i geçen Zeynep’in protezleri sergileniyor.





Müzenin en dikkat çeken sergisi, geçen yıl Frankfurt’ta 1888-2003 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2009’dan bu yana ise hatırlama ve kültür merkezi olarak hizmet veren Klapperfeld (Gestapo) Hapishanesinde açılan “Tenkil Felaketi: Hatırlamak, Yüzleşmek, İyileşmek” adlı sergiydi.





Alman medyasından da haber olan sergi, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları merkezine alarak, geçmişteki acıları hatırlatmaya, onlarla yüzleşmeye ve toplum olarak hep birlikte iyileşmeye odaklanmıştı.







