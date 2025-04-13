Sümeyra'nın dramı Meclis'te: 'Anneler için yeniden yargılama yolu açılsın'

KHK’lı olan annesi cezaevinde olduğu için kardeşlerine bakmak zorunda kalan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir’in ölümü hukuksuz nefret soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine atılan anneleri bir kez daha gündeme getirdi.



Sümeyra Gelir’in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşayan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya kararına atıfta bulunarak cezaevinde bulunan çocuklu anneler için yeniden yargılama çağrısı yaptı.



Meclis’e konuşan Elif Esen şu ifadeleri kullandı:



Bu ülkede bir çocuk daha annesizliğe dayanamadı. 15 yaşında Sümeyra bir bayram sabahı evinde ölü bulundu. Ne bir feryat duyuldu ne de bir hesap soruldu. Annesi bir öğretmendi, terörist değildi ama adaletsiz bir kararla bir KHK imzasıyla hapsedildi. Geride 3 çocuk kaldı. Ablaları hem anne hem de kardeş oldu. Sümeyra o yükü taşıyamadı. Bayramlık hayali kurması gereken yaşta, ne yazık ki kefenle uğurlandı. Bu çocuğun ölümünden sonra hâlâ susuyorsanız, sadece adaleti değil insanlığınızı da yitirmişsiniz demektir. Buradan açık çağrımdır; anneler için Yalçınkaya kararı emsal olmak üzere yeniden yargılama yolu açılsın” ifadelerini kullandı.