Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla aldığı ceza İstinaf’ta ikiye katlanarak onandı

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada verilen 4 bin liralık para cezası kararı, İstinaf Mahkemesi’nde arttırılarak onandı.
Kararı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Aydın, “İstinaf’a başvurduk. Cezayı az bulup 7.000 TL’ye çıkardı, yetmedi 2015 yılından bugüne faiziyle ödemeye, yetmedi avukatlık vekalet ücretleri ve mahkeme giderleriyle toplam 15.000 TL ödememe karar verildi. Eyy adalet neredesin?” dedi.
İşte o paylaşım;