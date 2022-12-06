Samanyolu Haber /Gündem / Sümeyye ve Bilal kardeşlerden Erdoğan'a enflasyon darbesi /06 Aralık 2022 15:11

Sümeyye ve Bilal kardeşlerden Erdoğan'a enflasyon darbesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal ve Sümeyye’nin sahibi olduğu 'Çay Saati' isimli kafede ürünlere zam yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan kafede Türk Kahvesi 42, çay 21, kola ise 53 liraya satılıyor.

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 AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan’ın sahibi olduğu İstanbul Havalimanı’nda bulunan ‘Çay Saati’ isimli kafede son 6 ayda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyon verilerinden daha fazla zam yapıldı.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre kafede son 6 ayda yapılan zamlar, Türkiye İstatistik Kurumu ile Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı enflasyon verilerinin iki katına yakın oranda gerçekleşti. Kafede mayıs ayında 39 liraya satılan peynirli salatanın fiyatına yüzde 66 zam yapıldı. Salata şu anda 65 liraya satılıyor. Çaydaki fiyat artışı ise yüzde 38 oldu. 15,75 liradan satılan çayın fiyatı 21 liraya yükseldi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu ve 2009 yılında kurulan “Doruk Izgara” isimli şirket, İstanbul Fatih’te 2021’de merkez şube olarak ilk Çay Saati markasını açmıştı. Fevzipaşa’da bulunan Çay Saati isimli işletmede geleneksel Türk kahvesinin mayıs ayında 29,75 TL olan fiyatı yüzde 41 zamla 42 TL’ye çıktı. Teneke kutu kola ise mayıs ayı sonunda 39 TL’ye satılıyordu. Bu ürüne de yüzde 35,89 zam geldi ve güncel fiyatı 53 TL oldu.

TÜİK verilerine göre Haziran-Ekim 2022 döneminde enflasyon artışı yüzde 16 olmuş, ENAG verilerine göre ise aynı dönemde enflasyon yüzde 36 artış kaydetmişti.
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