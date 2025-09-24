Sumud Filosu’na ses bombası ve kimyasal saldırı: İki gemi hasar aldı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’nun, İsrail tarafından ses bombası ve kimyasal maddelerle taciz ve saldırıya uğradığı bildirildi.





Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların gece saatlerinde çok sayıda drone ile gerçekleştirildiği, ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasalların kullanıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, atılan maddeler sonucu filodaki iki gemide hasar meydana geldi.





ARALIKSIZ SALDIRILAR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, saldırıların aralıksız sürdüğü, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının da görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Tunus’ta limandaki gemilerimize bırakılan tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür” denildi.





Aktivistlerin saldırıların psikolojik boyutuna dikkat çekerek Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını korudukları vurgulandı. Ayrıca, Gazze’ye yönelik ablukayı ve filoya karşı uygulanan bu saldırıları sonlandırmak için kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Filodan yapılan çağrıda, “Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemdedir. Gazze’yi ve tamamen barışçıl, sivil olan Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayınız” ifadelerine yer verildi.