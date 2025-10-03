Sumud Filosu’nda alıkonulan Türk aktivist sayısı 48’e yükseldi

Basın açıklamasında, alıkonulan kişilerin adları ve bulundukları gemi ya da tekneler şöyle sıralandı:



Sirius: Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu

HUGA-A: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Austral-A: İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan

Florida-A: Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım

Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali

Mali/Deir Yassine-A: Sümeyye Sena Polat, Grande Blu, Halil Rıfat Çanakçı

Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle-A: Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan

Capten Nikos-A: Umut Aslan, Abdullah Gündem

Allakatalla: Halil İbrahim Sehidoglu

Maria Cristina: Ergün Akpınar

Adaigo: Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı

Mikeno-A: Huzeyfe Küçükaytekin



Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar hariç tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulduğu ve Aşdod Limanı’na götürüldüğü kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda seyreden filoya yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerdeki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor. Tel Aviv Büyükelçiliği, alıkonulan vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlamak için girişimlerini sürdürürken, aileleri de gelişmelerden bilgilendiriliyor.