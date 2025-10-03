Samanyolu Haber /Dünya / Sumud Filosu’nda alıkonulan Türk aktivist sayısı 48’e yükseldi /03 Ekim 2025 09:44

Sumud Filosu’nda alıkonulan Türk aktivist sayısı 48’e yükseldi

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail’in Gazze’ye insanî yardım taşıyan filoya yönelik saldırısında, yasa dışı şekilde alıkoyduğu Türk aktivist sayısının 48’e yükseldiğini açıkladı.

Basın açıklamasında, alıkonulan kişilerin adları ve bulundukları gemi ya da tekneler şöyle sıralandı:

Sirius: Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu
HUGA-A: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız
Austral-A: İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan
Florida-A: Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım
Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali
Mali/Deir Yassine-A: Sümeyye Sena Polat, Grande Blu, Halil Rıfat Çanakçı
Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman
Seulle-A: Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan
Capten Nikos-A: Umut Aslan, Abdullah Gündem
Allakatalla: Halil İbrahim Sehidoglu
Maria Cristina: Ergün Akpınar
Adaigo: Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı
Mikeno-A: Huzeyfe Küçükaytekin

Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar hariç tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulduğu ve Aşdod Limanı’na götürüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda seyreden filoya yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerdeki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor. Tel Aviv Büyükelçiliği, alıkonulan vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlamak için girişimlerini sürdürürken, aileleri de gelişmelerden bilgilendiriliyor.
