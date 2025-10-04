Samanyolu Haber /Gündem / Sumud Filosu’nda alıkonulan Türkler İstanbul’a getirildi /04 Ekim 2025 17:15

Sumud Filosu’nda alıkonulan Türkler İstanbul’a getirildi

İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 36 Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul’a indi

SHABER3.COM

İsrail güçlerinin uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu gemilerinde yer alan 36 Türk vatandaşı, bugün öğleden sonra özel uçakla Türkiye’ye getirildi. 137 aktivisti taşıyan uçak, TSİ 15.40 itibarıyla İstanbul Havalimanı’na indi.

Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının öğleden sonra özel seferle yurda döneceğini duyurmuştu. Uçağın 14.00’te havalandığı, 15.40’ta İstanbul’a ulaştığı bildirildi.

Sağlık kontrolleri ve ifadeler alınacak

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi ve uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Aktivistlerin ifadeleri, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınacak.
