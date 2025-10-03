Sumud Filosu’nun son gemisi de Gazze'ye varamadan İsrail tarafından durduruldu

Böylece maalesef geçtiğimiz ay Avrupa’dan yola çıkan ve siyasetçiler ile aktivistlerin bulunduğu tüm gemiler engellenmiş oldu.



Organizatörler, geminin yerel saatle 10.29’da Gazze’ye yaklaşık 42,5 deniz mili (78 kilometre) mesafede “yasa dışı şekilde” durdurulduğunu açıkladı. “İsrail donanması 42 gemimizin tamamını, insani yardım ve gönüllülerle birlikte yasa dışı olarak engelledi” denildi. Filoda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve aktivist yer alıyordu.



Dünyada protestolar



Engellemenin ardından İspanya’nın Barcelona kentinde 15 bin kişi yürüyüş yaptı. Dublin, Paris, Berlin, Lahey, Tunus, Brasília ve Buenos Aires’te de gösteriler düzenlendi. İtalya’da işçiler Filistin’le dayanışma için greve gitti.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, donanma askerlerini övdü:

“Yom Kippur gününde görevlerini en profesyonel şekilde yerine getirdiler. Onlarca geminin savaş bölgesine girmesini engelleyerek İsrail’i gayrimeşrulaştırma kampanyasını püskürttüler.”



Gazeteciler gözaltında



Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), filoda bulunan 20’den fazla yabancı gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Örgüt, bu durumu “bilgi alma ve verme hakkının ağır ihlali” olarak nitelendirdi ve derhal serbest bırakılmalarını istedi. İsrail yetkilileri, gözaltına alınanların Avrupa’ya sınır dışı edileceğini açıkladı.



Filoda çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor. Gözaltındaki gazeteci, aktivist ve siyasetçilerin sınır dışı işlemleri sürüyor.



İsrail saldırıları devam ediyor



Gazze’de ise İsrail’in hava saldırıları sürüyor. Gazze Sivil Savunma Ajansı, perşembe günü en az 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü çalışanının da bulunduğunu bildirdi.



Yaklaşık iki yıldır süren savaş, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla başlamış, o gün bin 219 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığına göre bugüne dek 66 bin 225 Filistinli öldü. BM ve uluslararası toplum bu verileri güvenilir olarak kabul ediyor.