Sumud Filosu 'yüksek riskli' bölgede
01 Ekim 2025 14:14

Sumud Filosu 'yüksek riskli' bölgede

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Doğu Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu, Mısır açıklarında hedefe yaklaşık bir günlük mesafede bulunuyor.

SHABER3.COM

Filonun öncü gemisi Alma, İsrail donanması tarafından kısa süreliğine kuşatıldığını ve kaptanın önleyici manevralar yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Filo sözcüleri, artık yüksek riskli bölgeye girdiklerini belirtti; burası daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve engellendiği bir alan olarak tanımlanıyor. İsrail devlet televizyonu, deniz komandolarının filoya müdahaleye hazırlandığını ve tatbikatlar gerçekleştirdiğini duyurdu. Öte yandan filo, bu teklifleri ve yönlendirmeleri reddetti.

Filoya İtalya’dan bir fırkateyn eşlik ediyor ve Gazze kıyılarından 150 deniz mili uzaklıkta takibi bırakacağı bildirildi. Ayrıca, filoda aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve çeşitli insan hakları savunucuları, avukatlar, doktorlar ve gazetecilerin bulunduğu 500’den fazla kişi yer alıyor.

Sumud Filosu, İsrail’in Gazze’de kıtlık olmadığını iddia etmesine karşılık, abluka altındaki bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Filo, rotasını ve katılan gemileri resmi internet sitesinden duyuruyor.

Filo 44 gemiden oluşuyor.
