02 Ekim 2025 11:20

Sumud'a saldırı bardağı taşırdı, Tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Petro, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının derhal feshedileceğini ve Kolombiya’daki tüm İsrailli diplomatik heyetin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Petro, açıklamasında İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef alarak filozof Hannah Arendt’in totalitarizm uyarılarına atıfta bulundu: “Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz.”

Kolombiya basınına göre, Petro’nun bu kararda etkili olan faktörlerden biri, filoda bulunan iki Kolombiya vatandaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulması oldu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısını kınayarak, vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti. Bakanlık, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini, filodaki tüm üyelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için acil diplomatik baskı yapmaya çağırdı.

Açıklamada ayrıca, Kolombiya’nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

