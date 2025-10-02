Sumud'a saldırı bardağı taşırdı, Tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek

Petro, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının derhal feshedileceğini ve Kolombiya’daki tüm İsrailli diplomatik heyetin sınır dışı edileceğini açıkladı.



Petro, açıklamasında İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef alarak filozof Hannah Arendt’in totalitarizm uyarılarına atıfta bulundu: “Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz.”



Kolombiya basınına göre, Petro’nun bu kararda etkili olan faktörlerden biri, filoda bulunan iki Kolombiya vatandaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulması oldu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısını kınayarak, vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti. Bakanlık, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini, filodaki tüm üyelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için acil diplomatik baskı yapmaya çağırdı.



Açıklamada ayrıca, Kolombiya’nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.