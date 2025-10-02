Sumud Filosu'ndan bir gemi ablukayı delerek Gazze karasularına girdi!





İsrail’in Gazze ablukasına karşı insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırılar sürerken, filo ve aktivistler tarafından gelen bilgiler ciddi bir gerilimi ortaya koyuyor.





Filonun internet sitesine göre, Gazze’ye doğru yola çıkan 44 gemiden 19’u İsrail donanması tarafından hedef alındı. Müdahaleye uğrayan gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak bildirildi. İsrail’in saldırısına rağmen ‘Mikeno’ adlı gemi ablukayı aşarak Gazze kara sularına girmeyi başardı; gemi kıyılara yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta.Filo Sözcüsü Saif Abukeshek, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından İsrail askerlerinin gemiye girdiğini ve filoya yapılan saldırıların dünya genelinde protestoları tetiklediğini aktardı. Abukeshek, saldırı altındaki aktivistlerin çok uluslu olduğunu vurgulayarak, şu dağılımı paylaştı: 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı ve diğer ülkelerden de aktivistlerin bulunduğu belirtildi.Türkiye Delegasyonu ise yaptığı açıklamada, filonun Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edildiğini ve alıkonulan Türk aktivist sayısının 25’e yükseldiğini duyurdu. Abukeshek, bu müdahaleleri “her türlü baskıya karşı küresel dayanışmanın ve hareketin doğuşu” olarak nitelendirdi.Özetle, İsrail’in saldırılarına rağmen Mikeno gemisinin ablukayı delmesi ve aktivistlerin farklı ülkelerden oluşan çok uluslu yapısı, Sumud Filosunun hem Gazze’ye insani yardım ulaştırma kararlılığını hem de küresel destek gördüğünü ortaya koyuyor.