Samanyolu Haber /Dünya / Sumud Filosu'ndan bir gemi ablukayı delerek Gazze karasularına girdi! /02 Ekim 2025 11:45

Sumud Filosu'ndan bir gemi ablukayı delerek Gazze karasularına girdi!

Sumud Filosu'nun internet sitesindeki verilere göre, Gazze’ye doğru yola çıkan ‘Mikeno’ adlı gemi İsrail’in saldırısına rağmen ablukayı aşarak Gazze kara sularına girmeyi başardı; gemi kıyılara yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta.

SHABER3.COM

Filonun internet sitesine göre, Gazze’ye doğru yola çıkan 44 gemiden 19’u İsrail donanması tarafından hedef alındı. Müdahaleye uğrayan gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak bildirildi. İsrail’in saldırısına rağmen ‘Mikeno’ adlı gemi ablukayı aşarak Gazze kara sularına girmeyi başardı; gemi kıyılara yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta.

İsrail’in Gazze ablukasına karşı insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırılar sürerken, filo ve aktivistler tarafından gelen bilgiler ciddi bir gerilimi ortaya koyuyor.

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından İsrail askerlerinin gemiye girdiğini ve filoya yapılan saldırıların dünya genelinde protestoları tetiklediğini aktardı. Abukeshek, saldırı altındaki aktivistlerin çok uluslu olduğunu vurgulayarak, şu dağılımı paylaştı: 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı ve diğer ülkelerden de aktivistlerin bulunduğu belirtildi.

Türkiye Delegasyonu ise yaptığı açıklamada, filonun Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edildiğini ve alıkonulan Türk aktivist sayısının 25’e yükseldiğini duyurdu. Abukeshek, bu müdahaleleri “her türlü baskıya karşı küresel dayanışmanın ve hareketin doğuşu” olarak nitelendirdi.

Özetle, İsrail’in saldırılarına rağmen Mikeno gemisinin ablukayı delmesi ve aktivistlerin farklı ülkelerden oluşan çok uluslu yapısı, Sumud Filosunun hem Gazze’ye insani yardım ulaştırma kararlılığını hem de küresel destek gördüğünü ortaya koyuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sumud Filosu'ndan bir gemi ablukayı delerek Gazze karasularına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:11