Sumudica’dan şoke eden sözler: Futbolcuyu övmem için para teklif ettiler

Süper Lig’de geçen hafta Göztepe ile berabere kalan Gaziantep FK’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor. Gerçekleşen antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Marius Sumudica, Türk futboluyla ilgili belki de daha önce hiçbir teknik adamın basın karşısında kullanmadığı ifadeler kullandı ve açıklamalara yaptı.





SUMUDICA: MENAJERLER BANA PARA TEKLİF ETTİ

2 menajerin kendisini arayarak kötü oyuncu hakkında iyi yorum yapması için 50 bin Euro teklif ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Transfer döneminde menajerlerin yapmış olduğu baskılar var. Güçsüz ve zayıf oyuncuları almamızı istiyorlar. Sadece para kazanmak için bu oyuncuları öneriyorlar. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Menajerlerin takıma sunmuş olduğu oyuncular oynamayınca takım içerisine huzursuzluğa neden olacaklar. Haksız bir rekabet olmasını istemiyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Geçen hafta bizim kulübümüz tarafından bir oyuncuya teklif yapıldı. Daha sonra Türkiye’den 2 menajer beni aradı. Menajerler bana futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler. Sadece yönetime iyi oyuncu olduğunu söylememi istediler. Çünkü takımda son sözü sen söylüyorsun dediler. Benim için de çok kolay olurdu kabul etseydim. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ayrıca çok fazla maçı da yok. Ben bu oyuncuyu buraya nasıl getirebilirim” ifadelerini kullandı.