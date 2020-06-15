Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sağlık sorunları geçirdiği dönemde Küçükkaya'nın kendi yanında olmadığını ve konserlere giderek eğlendiğini söyleyen Demirci, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirtti.







Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürdü.





Evliliği süresince şiddete maruz kaldığını belirten Demirci, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını söyledi. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini belirterek, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.





Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsmail Küçükkaya'dan boşandıktan sonra, uğradığı şiddeti ve yaşadığı zorlukları anlatan Eda Demirci'nin yanındayız. Şiddete uğrayan hiçbir kadın asla yalnız değildir" ifadelerini sarf etti.





Eda Demirci, boşanma dilekçesinde eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. İsmail Küçükkaya eşini dövdüğü iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dövme falan yok, işin içinde başka maksatlar var" demişti.







Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Küçükkaya ile yaptığı telefon görüşmesini şu ifadelerle köşesine taşımıştı:





''Dün, 'İsmail! Eşine şiddet uyguladın mı? Çık ve bu iddiayla hesaplaş' diye yazmıştım ya… İsmail aradı, 'üzdün beni' diye söze başladı. Ardından da hakkındaki iddiayı yalanladı.





'Dövme falan yok, işin içinde başka maksatlar var' diyerek bazı bilgiler verdi. Ancak İsmail, mahkemenin verdiği yayın yasağı nedeniyle bana verdiği bu bilgileri kamuoyuna aktaramadığını söyledi. İsmail'e şunları söyledim:





Ben konuyu bir iddia olarak değerlendiriyorum İsmail. Haklı ya da haksız olduğuna dair bir şey söylemedim. Ama senin ‘Yayın yasağı var, konuşamıyorum' demenin, sosyal medyanın alıp başını gittiği şu dönemde hiçbir anlamı yok''.