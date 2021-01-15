Sunucu Öykü Serter hakkında soruşturma

Sunucu Öykü Serter hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.





İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Serter hakkında hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.







Sunucu Öykü Serter'in sosyal medyada paylaştığı eleştiriler suç sayıldı.





30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde 1.034 kişi yaralanmıştı.





“ŞUURSUZ BAKANLARI DA AL GİT”





Öykü Serter, İzmir depreminin akabinde sosyal medya hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu eleştirileri yöneltmişti: