Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Ancak Padalko, son derece profesyonel davrandı ve düşen dişini eline alıp, haber okumaya devam etti.







Padalko, Instagram hesabında olayın videosuyla birlikte yaptığı paylaşımda "Doğrusu, bunun fark edilmemiş olacağını düşünüyordum. Ancak izleyicilerimizin dikkatini hafife almışız" dedi





Padalko, 10 yıl önce kızının metal bir çalar saati kazayla vurmasının ardından dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.



