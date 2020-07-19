Samanyolu Haber /Medya / Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü /19 Temmuz 2020 11:26

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, canlı yayınlarda pek görülmeyen bir olay yaşadı, haber okuduğu sırada ön dişi düştü.

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Ancak Padalko, son derece profesyonel davrandı ve düşen dişini eline alıp, haber okumaya devam etti.

Padalko, Instagram hesabında olayın videosuyla birlikte yaptığı paylaşımda "Doğrusu, bunun fark edilmemiş olacağını düşünüyordum. Ancak izleyicilerimizin dikkatini hafife almışız" dedi

Padalko, 10 yıl önce kızının metal bir çalar saati kazayla vurmasının ardından dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Padalko'nun kanalının başta olayı YouTube kanalında paylaşmamasına karşın, sunucu aldığı destekten çok memnun olduğunu belirtti ve "Her durumda sakin kalın" diye de ekledi.

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Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

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