Kızılay'ı yerden yere vurdu

Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında canlı yayında Kızılay’a “Sizce bu olmuş mu?” sorusunu yöneltti.





Kızılay'ın kendisine gönderdiği yılbaşı kolisini açan Ersoy, “Kızılay’ın reklama ihtiyacı yok. Biz Kızılay’ı kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Ne zaman ihtiyacı olsa destek veririz.” dedi.







Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay, parasını başka yerlere harcasın." dedi.





2021 YILINA GİRERKEN KUŞE KÂĞIDA BASILI 2019 YILI FAALİYET RAPORU





Kızılay’ın kolisinden çıkan maden suyu, maske, dezenfektan ve faaliyet raporunu gösteren Ersoy, "2021 yılına girdik. Kızılay 2020 yılında faaliyet yapmamış 2019 raporunu yollamış. Esas problem bu fotoğraflarla, renkli ve kuşe kâğıda basılması esas problem." ifadelerini kullandı.





"Şu kolileri göndermek bence Kızılay'ın işi değil. Bize göndermesi hiç işi değil." diyen Ersoy, "Biz çok şükür hele soda alabiliriz. Sizin paranızı harcayacağınız başka yerler olması lazım. Bunu da paylaşmak istedim. Hakikaten rahatsız olduğum için paylaşmak istedim.” dedi.