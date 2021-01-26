"Süper bulaştırıcılar" aramızda, dikkat!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dikkati çeken bir bilgiyi aktardı: "Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla."





Özlü, “Şu andan tedbirleri aksatmamak lazım, gevşememek lazım. 30 bin civarında vak'a varken şimdi 6 binlere kadar indi. Dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vak'alar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vak'a sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var.” dedi.





"SÜPER BULAŞTIRICALAR" VAR, DİKKAT!





Özlü, şöyle devam etti: “Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var.”