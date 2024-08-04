Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa Galatasaray'ı farklı yenen Beşiktaş'ın /04 Ağustos 2024 00:40

Süper Kupa Galatasaray'ı farklı yenen Beşiktaş'ın

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Beşiktaş, kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, ilk maçında derbi zaferi yaşarken, Ciro Immobile iki, Rafa Silva da bir golle de siyah-beyazlı formaya 'Merhaba' dedi. Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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Sözcü'den Tarık Eryiğit'in haberine göre Turkcell Süper Kupa finalinde geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş kupanın sahibi oldu.  
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Beşiktaş böylece 2006 ve 2022'den sonra üçüncü kez Süper Kupa'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Galatasaray, Victor Nelsson'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI

Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, beklenen futbolundan uzak bir performans sergilerken, geçen yıl çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş ise oynadığı futbolla göz doldurdu. Rakibine göre daha derli toplu bir görüntü çizen Beşiktaş, Galatasaray'a net pozisyon vermeden bulduğu beş golle galip gelmeyi başardı. Galatasaray'da ise orta sahada yapılan pas hataları ve temposuz oyun dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk resmi maçta derbi galibiyeti yaşadı. Yeni transferler Ciro Immobile ve Rafa Silva da Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta ağları iki kez havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ 21. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, maçın hemen başında Victor Nelsson'un büyük hatası sonrası öne geçti. Jonas Svensson'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasta Victor Nelsson'un uzaklaştırmadığı topu kapan Ciro Immobile'nin, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Fernando Muslera'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GALATASARAY'IN AĞLARA GİDEN TOPLARI OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın 13. dakikada Mauro Icardi ve 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile ağlara gönderdiği toplar, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mauro Icardi, ağları havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Bu pozisyondan bir dakika sonra Abdülkerim Bardakcı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Beşiktaş, ikinci yarının başında ikinci golü buldu. Milot Rashica, Rafa Silva, Jonas Svensson arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Jonas Svensson, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ GOL PENALTIDAN

Maçta son 10 dakikaya girilirken Beşiktaş penaltı kazandı. Abdülkerim Bardakcı'nın, Gedson Fernandes'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile, yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'nın sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturdu.

SON DAKİKADA PEŞ PEŞE GOLLER

Beşiktaş, maçta son dakikalar oynanırken Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile iki gol daha buldu. Salih Uçan'ın ceza sahası dışından gönderdiği şutunda, altıpas önündeki Rafa Silva'nın tamamladığı meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu.

Rafa Silva'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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