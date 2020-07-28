Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa için adres Katar /28 Temmuz 2020 22:42

Süper Kupa için adres Katar

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ile Spor Toto Süper Lig şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin bu yıl Katar'da oynanacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacağını açıkladı.

TFF Süper Kupa finalinde 2019-2020 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu karşılaşacak.

Futbola verilen ara nedeniyle Ocak 2021'de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar'da oynanması gündemdeydi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Süper Kupa, Katar’da oynanacak. Hem kulüplerimiz para kazanacak hem de tanıtımımız olacak" dediği belirtildi.

2006'dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya'da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Kupa için adres Katar Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:12