Süper Kupa şampiyonu belli oldu!

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta karşı karşıya geldi.



Polonya'daki Varşova Ulusal Stadı’nda oynanan mücadeleye Real Madrid; Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo ile başladı.



Arda Güler yedekler arasında yer alırken, yıldız futbolcu Kylian Mbappe İspanyol ekibiyle ilk resmi maçına çıktı.



Atalanta ise Musso, Djimsiti, Hien, Kolosinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Mario Pasalic, De Ketelaere ve Lookman ilk 11'iyle maça çıktı.



Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Real Madrid, 59. dakikada Valverde'nin golüyle öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Vinicius Junior topu yerden içeri çevirdi. Kale sahasında boş durumdaki Valverde ağları havalandırdı: 1-0



Real Madrid, 61. dakikada gole yaklaştı. Bellingham'ın ara pasıyla defansın arkasına koşu yapan Vinicius Junior, ceza sahasına girdi ve kaleci Musso'yla karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Musso gole izin vermedi.



68. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan isabetsiz ortada, ceza sahası içinde sol tarafta Bellingham kontrol etti. Topu çekip rakibinden sıyrılan Bellingham, pasını Mbappe'ye verdi. Penaltı noktası yakınlarında vuruşunu yapan yıldız oyuncu ilk resmi maçında golle buluştu: 2-0



Arda Güler, 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girdi.



Maçı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürdü. Real Madrid, bu şampiyonlukla 5 kez Süper Kupa'yı kazanan Barcelona ve AC Milan'ı geride bıraktı.



Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Carvajal ve oyuna sonradan dahil olan Luka Modric, Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular oldu.