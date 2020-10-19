Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de korona alarmı /19 Ekim 2020 19:08

Süper Lig’de korona alarmı

Tüm dünyada 40 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs futbolu da vurdu. Türkiye’de korona vakaları hızla artarken, Süper Lig takımları da salgından etkilenmiş durumda. 17 futbolcusu, bir personeli ve teknik direktörü koronavirüse yakalanan Hatayspor'un maçları tek tek iptal ediliyor.

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Korona vakaları nedeniyle Erzurumspor maçı iptal olan Hatayspor’un bir sonraki karşılaşması da ertelendi.Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Öte yandan Hatayspor’dan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi.Hatayspor’dan yapılan açıklamada, "Sonuçları pozitif çıkan altı futbolcumuzdan beşinin test sonucu negatife dönmüştür” denildi.

Hatayspor’da geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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