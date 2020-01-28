Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! /28 Ocak 2020 20:03

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.90'dan 2.50 şampiyonluk oranına düşen Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

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İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 19. haftada evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan lider Sivasspor’un puan kaybı iddaa oranlarında güncellemeye neden oldu.

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe yeni güncellemede de favori olarak gösterildi.

Sarı lacivertlilerin daha önce 2.90 olan şampiyonluk oranı 2.50’ye düştü. Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Sivasspor’un oranı ise 3.75’ten 4.00’e yükseldi.

Yeni Malatyaspor ile maçı ertelenen ve bu hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un oranı ise 5.50’den 6.00’ya çıktı.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

-Fenerbahçe: 2.50

-Sivasspor 4.00

-Trabzonspor: 6.00

-Başakşehir 6.00

-Galatasaray: 7.00

-Beşiktaş: 15.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

-Fenerbahçe: 2.90

-Sivasspor 3.75

-Trabzonspor: 5.50

-Başakşehir 5.50

-Galatasaray: 8.00

-Beşiktaş: 9.00
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