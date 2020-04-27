Süper Lig ekibi antrenmanlara başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ne zaman başlayacağı konusunda, "10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin" demişti.







Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ise koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı. Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi.





Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17:30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.





Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi. Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.