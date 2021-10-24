Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig ekibi eski teknik direktörüne dönüyor /24 Ekim 2021 18:16

Süper Lig ekibi eski teknik direktörüne dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna takımın eski çalıştırıcısı Şenol Can'ın yakın olduğu iddia edildi.

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Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından lacivert beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru takımın başına geçen ve bu sezonun ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yolların ayrıldığı Şenol Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç teknik adam ile ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, hafta içinde anlaşmanın resmileşmesi bekleniyor. 

Öte yandan Pro Lisans kursuna başlayan Şenol Can’ın ilk etapta pro lisans sahibi bir yardımcı antrenörle çalışacağı, ardından da lisansını alacağı öğrenildi.
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