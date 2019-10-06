Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig ekibinde başkanın ardından teknik direktör de istifa etti /06 Ekim 2019 21:58

Süper Lig ekibinde başkanın ardından teknik direktör de istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekibinde iki istifa birden geldi. İstikbal Mobilya Kayserispor’da başkanın ardından teknik direktör de istifa etti.

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Süper Lig’in son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Başkan Erol Bedir'in ardından Teknik Direktörü Hikmet Karaman da istifa etti.

Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe A.Ş'ye 4-0 mağlup olmalarının ardından istifa karar alan Karaman kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum.”

Kayserispor-Göztepe maçı
İstikbal Mobilya Kayserispor 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ve -7 averajla ligin son sırasında bulunuyor.  Gençlerbirliği de Kayserispor’la aynı puanda (3) ve ligin 17. sırasında. Son iki sıra bu iki takım tarafından paylaşılıyor.
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