Süper Lig ekibinde koronavirüs vakaları artıyor

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan korona virüsü testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu olmak üzere toplamda 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez korona virüs testi yapıldığı belirtildi.