Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig ekibinde koronavirüs vakaları artıyor /22 Mayıs 2020 20:22

Süper Lig ekibinde koronavirüs vakaları artıyor

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan korona virüsü testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu olmak üzere toplamda 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez korona virüs testi yapıldığı belirtildi. 
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