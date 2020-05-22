Süper Lig ekibinde koronavirüs vakaları artıyor





Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez korona virüs testi yapıldığı belirtildi.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu olmak üzere toplamda 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.