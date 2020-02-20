Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig ekibini taşıyan uçak inemedi! /20 Şubat 2020 21:01

Süper Lig ekibini taşıyan uçak inemedi!

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maç için şehre ulaşmaya çalışıyor. Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Kayseri'ye indi.

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Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor’un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı’na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri’ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı’na indi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas’taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri’ye çevirdi.

Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı’na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri’de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas’a geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç öncesinde Alanyaspor 39 puanla 5. sırada yer alırken Sivasspor 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
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