Süper Lig fena karıştı: Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor sahadan çekildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti.



Karşılaşmanın 30. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.



NTV Spor'un haberine göre; Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için bu kararı aldı. Karşılaşma yarıda kaldı.



MAÇ TATİL EDİLDİ

Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı. Maçla ilgili karar TFF'den gelecek.