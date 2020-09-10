Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig Fenerbahçe-Rize maçıyla başlıyor /10 Eylül 2020 21:26

Süper Lig Fenerbahçe-Rize maçıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak lig 42 hafta sürecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki Rizespor Fenerbahçe mücadelesinin yayın bilgileri ve takımlardan son gelişmeler skor'da.

SHABER3.COM

Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Birçok takımda yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor. İşte Rizespor ve Fenerbahçe’nin yeni transferleri ve karşılaşmanın tüm detayları…

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’da başlayacak. Arda Kardeşler’in düdük çalacağı mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFERLERİ

Sinan Gümüş – Genoa – Kanat Mauricio Lemos – Las Palmas – Stoper Jose Sosa – Trabzonspor – Orta saha Filip Novak – Trabzonspor – Sol bek İsmail Yüksek – Gölcükspor – Önlibero Barış Sungur – Bucaspor – Forvet Enner Valencia – Tigres – Forvet Mame Thiam – Kasımpaşa – Forvet Gökhan Gönül – Beşiktaş – Sağ bek Caner Erkin – Beşiktaş – Sol bek Mert Hakan Yandaş – Sivasspor – Orta saha

RİZESPOR TRANSFERLERİ

Gelenler: Atakan Akkaynak (Orta Saha – Willem II) – Stjepan Tomas (Teknik Direktör) – Konrad Michalak (Orta saha) – Nadir Çiftçi (Forvet) – Yasin Pehlivan (Orta saha) – Engin Bekdemir (Orta saha) – Kemal Rüzgar (Forvet) – Loic Remy – Selim Ay –

Gidenler: Oğulcan Çağlayan (Forvet) – Yan Sasse (On Numara – Coritiba) Mohamed Abarhoun (Stoper) – Ivanildo Fernandes (Stoper – Sporting CP U23) – Denys Garmash (On Numara – Dynamo Kyiv) Oğuz Kağan Güçtekin (Ön Libero – Fenerbahçe) – Andriy Boryachuk (Santrafor – Shakhtar Donetsk)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig Fenerbahçe-Rize maçıyla başlıyor Sonraki Haber >>

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:20