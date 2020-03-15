Samanyolu Haber /Gündem / Süper Lig futbolcusu Korona nedeniyle kadroya alınmadı /15 Mart 2020 14:16

Süper Lig futbolcusu Korona nedeniyle kadroya alınmadı

Dünyada futbol, basketbol başta olmak üzere pek çok etkinlik iptal edildi veya erteleniyor.

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Süper Lig'de ise maçlar seyircisiz oynanıyor. Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karaman, koronavirüs tedribleri kapsamında Bifouma'yı kadroya almadıklarını duyurdu.

Karaman'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Bir kere maç atmosferi ve maç havası yok. Ama ligdeki puan ve sıralama durumuna baktığında iki takım içinde ateşten çıkma maçı. Dolayısıyla koronavirüs ve dünyadaki, Avrupa'daki etkileri... Türkiye'de vakalarda artış gözükmese dahi dünyanın bir çok ülkesinde kulüplerde bir çok kişi koronavirüse yakalandı. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bakın tokalaşamıyoruz. Masörler her oyuncuya masaj yapıyor. Açma germe, ısınma hareketleri var. Oyuncuların aileleri yurt dışına gidip geliyor. Bilemiyorsun ki kimin ne yaptığını. Bence çok dikkatli olmamız gerekir. Dünya çok büyük bir imtihandan geçiyor. Futbolu geç ama. Hayati maça çıkacağız.

Heyecanda olan bizi bekleyen bir Malatya şehri var. Aynı zamanda Kayserispor, burada bir şehir var. Bunun heyecanını bekleyen. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Bifouma'yı getirmedik mesela. Takımın çok önemli oyuncusu. Tebdir aldık. Yönetim kurulu başkanımız da kendisinde bir şey var mı yok mu diye baktırdık. "
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