Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig maçında görülmemiş olay! /06 Kasım 2021 09:17

Süper Lig maçında görülmemiş olay!

Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK’nın Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

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Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4’üncü dakikasında maçı bitirdi.

Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5’inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.

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