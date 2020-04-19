Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Ercan Taner "Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak... Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası” dedi.







Twitter hesabından bilgi veren Taner, “Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak. Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak” ifadelerini kullandı.





Taner, medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim Kurulu’nun vereceğini söyledi.





Taner paylaşımlarına şöyle devam etti:





“Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim Kurulu tavsiye ederse kabul edilecek.”