Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig yayın hakkında Netflix sürprizi /18 Mayıs 2021 19:15

Süper Lig yayın hakkında Netflix sürprizi

Süper Lig yayın hakkını elinde bulunduran Bein Sports’un hakları gelecek sezonun ardından sona eriyor.Yayıncı kuruluşla yaşanan çeşitli sorunlardan dolayı yeni yayın ihalesi için çeşitli çözümler üzerinde çalışılıyor. Tek firma yerine çok sayıda yayıncıya yayın hakkı verilecek.

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Donanım Haber’in aktardığına göre, Netflix ve diğer dijital mecralarla görüşmeler yapılacak.Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yayın ihalesinde kulüplerin ve federasyonun hakkının gözetilmesi için bir komisyon kurdu. Bu komisyon, yayın hakkı için yayıncılar ve futbol patronları ile görüşmeler sürdürüyor. Bugüne kadar Türk Telekom ve Turkcell ile görüşme yapıldı. S Sport’un sahibi Sadettin Saran ve Demirören Holding'e bağlı D-Smart yöneticileri ile bir araya gelecek. Yurt dışındaki yatırımcılarla da temasa geçilecek.

Yayın hakkı için kurulan komisyon yalnızca geleneksel yayıncılarla değil dijital mecralarla da görüşme yapacak. İhale şartları henüz belirlenmedi. İhalede dijital mecralara özel bir paket hazırlanabilir. Komisyonun Netflix ile görüşme yapması bekleniyor. Neflix geçtiğimiz günler Fatih Terim belgeselini duyurmuştu. Komisyon üyelerinin Netflix’in yanı sıra diğer dijital platformlarla da bir araya geleceği belirtildi.

2016 yılında yapılan yayın ihalesini Digitürk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında kazanmıştı. Ancak bu ücrette dönem içinde indirimlere gidilmişti. Yeni ihalede tek bir yayıncıya yayın hakkı vermek yerine çeşitli paketlerle yayıncı sayısının artırılması amaçlanıyor. Yayın hakkı gelirinin artması ve vatandaşın yayınlara kolayca ulaşması için böyle bir yöntem izlenecek.
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