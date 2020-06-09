Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı /09 Haziran 2020 14:40

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.

SHABER3.COM


Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak.

Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı Sonraki Haber >>

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:36