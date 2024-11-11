Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de bir ilk: Victor Osimhen tarihe geçti /11 Kasım 2024 21:39

Süper Lig'de bir ilk: Victor Osimhen tarihe geçti

Galatasaray'ın sürpriz transferi Victor Osimhen, 3-2'lik Samsunspor galibiyetinde de başrolü oynadı. Savunma oyuncularına zor anlar yaşatan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bir ilki başardı.

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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gollerine devam ediyor. Kısa sürede sarı-kırmızılı takımın kilit isimlerinden olan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor ağlarına gönderdiği iki golle RAMS Park'taki 3-2'lik mücadeleye damga vurdu.

11 GOLE KATKI YAPTI

Hem performansı hem de sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Osimhen, forma giydiği toplam 9 maçtaki gol katkısını 11'e çıkardı.

REKOR KIRDI

Opta verilerine göre; Victor Osimhen, Süper Lig tarihinde ilk 6 maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu olmayı başardı.

Samsunspor mücadelesinde 7 kafa şutu çeken Nijeryalı futbolcu, son üç golünü kafayla atarak, dikkat çeken bir diğer istatistiğe de imza attı.

ÜST ÜSTE 4 LİG MAÇINDA GOL

Dünyaca ünlü futbolcu, üst üste dört Süper Lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da 2 golle boş geçmedi.

Süper Lig'de 6 gole ulaşan Nijeryalı yıldızın, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor. Son olarak Galatasaray; 7 Ekim'de konuk ettiği Premier Lig devi Tottenham'ı 3-2 yenmiş, Osimhen 31 ve 39. dakikalarda iki kez ağları sarsmıştı.
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