Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de farklı bir sezon: İşte son puan durumu /06 Ekim 2019 22:26

Süper Lig'de farklı bir sezon: İşte son puan durumu

Dört büyükler olarak adlandırılan ekiplerin zirve yarışında geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'in ilk haftalarında büyük bir yarış meydana geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası da geride kalırken dört büyükler olarak adlandırılan ekiplerin zirve yarışında geride kaldığı görülüyor.

Ligin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybederken, Galatasaray ise ligin son sıralarında yer alan Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Lige çok kötü bir başlanhıç yapan ve ilk 6 haftada sadece bir galibiyeti bulunan Beşiktaş ise, bu hafta ligin yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor'u istanbul'da 2-0 ile geçti. Ligin etkili ekiplerinden Trabzonspor ise geçtiğimiz hafta 4-1 kazandığı Beşiktaş derbisinden sonra bu hafta da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle dönüyor.

İşte Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7. haftada alınan toplu sonuçlar ve oluşan yeni puan durumu:




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