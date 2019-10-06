Süper Lig'de farklı bir sezon: İşte son puan durumu





Ligin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybederken, Galatasaray ise ligin son sıralarında yer alan Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.





Lige çok kötü bir başlanhıç yapan ve ilk 6 haftada sadece bir galibiyeti bulunan Beşiktaş ise, bu hafta ligin yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor'u istanbul'da 2-0 ile geçti. Ligin etkili ekiplerinden Trabzonspor ise geçtiğimiz hafta 4-1 kazandığı Beşiktaş derbisinden sonra bu hafta da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle dönüyor.





İşte Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7. haftada alınan toplu sonuçlar ve oluşan yeni puan durumu:













Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası da geride kalırken dört büyükler olarak adlandırılan ekiplerin zirve yarışında geride kaldığı görülüyor.