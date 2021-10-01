Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de istifa kararı /01 Ekim 2021 23:04

Süper Lig'de istifa kararı

Medipol Başakşehir'de kötü gidiş bu hafta da sürdü ve İstanbul derbisinde kazanan 3-1'lik skorla VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Bu sonucun ardından ise Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, şöyle konuştu: 

"8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu."
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