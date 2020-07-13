Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de kritik 'şampiyonluk' viraj /13 Temmuz 2020 20:37

Süper Lig'de kritik 'şampiyonluk' viraj

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Başakşehir ve Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında kritik maçlara çıkıyor. İki takım da düşme hattındaki ekiplerle oynayacak bugün.

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Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ileri uçta Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 3'lüsüne yer verdi.

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Başakşehir ise Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İstanbul ekibi, Konyaspor'dan 3 puanı alır, Trabzonspor da yenilirse; Başakşehir, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
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