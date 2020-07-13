Süper Lig'de kritik 'şampiyonluk' viraj

Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ileri uçta Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 3'lüsüne yer verdi.







Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.





Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth





Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega





Başakşehir ise Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.





İstanbul ekibi, Konyaspor'dan 3 puanı alır, Trabzonspor da yenilirse; Başakşehir, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.





Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.





Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.