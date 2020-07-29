Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Buna göre, 2020-2021 sezonu 21 takımlı olacak. TFF 1. Lig'den gelen üç takımın eklenmesiyle birlikte önümüzdeki sezon her takım 1'e hafta bay geçerek sezonu tamamlayacak. Yabancı sınırlaması ise bir yıl ertelenecek.







Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, salı günü yaptığı açıklamada, kulüplerin tamamının küme düşmenin kaldırılması konusunda ortak görüşte birleştiklerini kaydederken, "TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu" demişti.





Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, ortak basın açıklamasında bu kararı duyurdu.Özdemir, "İlk günden itibaren özveriyle çalışıp maçların oynanmasında büyük emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ligden düşmenin kaldırılmasıa yönelik ortak talebi değerlendirdik. Oy birliği ile alınan karar göre Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerde de düşme olmayacaktır" dedi.





Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 14 yabancı kuralı devam edecek.





Matematiksel olarak küme düşen Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü takımları 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de yer alacak. Önümüzdeki sezon ise 4 takım küme düşecek ve 3 takım lige dahil edilerek bundan sonra lig 20 takımlı oynanacak.





Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak olan son takım, TFF 1. Lig’de Play-Off finalinde perşembe günü oynanacak Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının galibi olacak.Adana Demirspor, eşleştiği Fatih Karagümrük’ü yenerek çeyrek asırlık Süper Lig hasretini noktalamak istiyor.





En son 1994- 1995 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Mavi-Lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı Play-Off’ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.