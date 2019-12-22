Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde haftanın en önemli derbi maçında Sarı-Lacivertliler rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.





Geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı sonrası Kadıköy'de bir yenilgi daha alan Siyah-Beyazlılar ise derbiden puansız ayrıldı.





SİVASSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA





16. haftada ligin en kritik maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenerek ligde 3. sırada yer aldı.





Son haftalarda yakaladığı başarıyı 2 haftadır devam ettiremeyen Siyah-Beyazlılar ise 27 puanda kalarak puan tablosunda 4. sıraya geriledi.





İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın kalan maçları.





22 ARALIK SÜPER LİG PUAN TABLOSU





HAFTANIN KALAN MAÇLARI

