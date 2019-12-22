Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de son puan durumu /22 Aralık 2019 21:27

Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasında ligin en kritik maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenerek ligde 3. sırada yer aldı. İşte şu ana kadar oynana maç sonuçları ve puan tablosu...

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde haftanın en önemli derbi maçında Sarı-Lacivertliler rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. 

Geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı sonrası Kadıköy'de bir yenilgi daha alan Siyah-Beyazlılar ise derbiden puansız ayrıldı. 

SİVASSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

16. haftada ligin en kritik maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenerek ligde 3. sırada yer aldı. 

Son haftalarda yakaladığı başarıyı 2 haftadır devam ettiremeyen Siyah-Beyazlılar ise 27 puanda kalarak puan tablosunda 4. sıraya geriledi.  

İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın kalan maçları.

22 ARALIK SÜPER LİG PUAN TABLOSU

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

23 Aralık Pazartesi:

20:00 Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Denizlispor-Alanyaspor (Denizli Atatürk)


MAÇ SONUÇLARI

Antalyaspor 2-2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 0-2 Rizespor

Kasımpaşa 3-4 Gaziantep

Göztepe 2-1 Galatasaray

Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor

Kayserispor 1-4 Başakşehir

Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
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