Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde haftanın en önemli derbi maçında Sarı-Lacivertliler rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.
Geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı sonrası Kadıköy'de bir yenilgi daha alan Siyah-Beyazlılar ise derbiden puansız ayrıldı.
SİVASSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA
16. haftada ligin en kritik maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenerek ligde 3. sırada yer aldı.
Son haftalarda yakaladığı başarıyı 2 haftadır devam ettiremeyen Siyah-Beyazlılar ise 27 puanda kalarak puan tablosunda 4. sıraya geriledi.
İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın kalan maçları.
22 ARALIK SÜPER LİG PUAN TABLOSU
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
23 Aralık Pazartesi:
20:00 Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Denizlispor-Alanyaspor (Denizli Atatürk)
MAÇ SONUÇLARI
Antalyaspor 2-2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 0-2 Rizespor
Kasımpaşa 3-4 Gaziantep
Göztepe 2-1 Galatasaray
Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor
Kayserispor 1-4 Başakşehir
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş