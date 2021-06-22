Süper Lig'de yayın ücreti krizi; ayrılık kapıda

Yeni sezon öncesi naklen yayın krizi kapıya dayandı.





Süper Lig maçlarının Katarlı yayıncısı beIN Sports, ödemesi gereken 292 milyon doların sadece 150 milyon dolarını ödedi, kulüpler isyan etti, TFF rest çekti.





Transfer için Katarlı yayıncının vereceği geçen yıla ilişkin parayı bekleyen Süper Lig takımları öğle saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Tam ödeme bekleyen kulüplere TFF, yayıncı kuruluşun yarı ödeme yaptığını bildirdi.





Kulüpler Birliği Vakfı'nda da gündeme gelen bu konu sonrası TFF yönetimi, Katarlı yayıncıya önce sözlü ihtar çekti. Eğer ödemenin tamamı gerçekleşmezse, bu hafta içinde TFF ile Katarlı yayıncı arasındaki ipler kopabilir. Katarlı yayıncı geçen yıl yüzde 40 civarı indirim istemişti. Ödenen para ise beIN Sports'un istediği indirime denk geliyor.