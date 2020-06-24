Süper Lig'de yayıncı krizi

Yayıncı kuruluş, koronavirüs gerekçesiyle Mart ayından bu yana TFF'ye ve kulüplere naklen yayın ücretlerini ödemedi. Yapılan itirazlar üzerine yayıncı kulüp bir miktar ödeme yaptı. Eksik ödemelerin yanı sıra bazı kulüpler hiç para alamadı.







Katarlılar, kulüplerle geçen sene uzun süren görüşmelerin ardından yüzde 18'lik bir indirimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplere kabul ettirmişti.





Ajansspor'un haberine göre yayıncı kuruluş, bir indirim daha istiyor. Yayıncı bu kez pandemi sürecini de öne sürerek, yüzde 30'luk bir indirim talep ediyor. Bu indirim de mali krizdeki kulüpler için daha zor bir dönemin kapısını aralayacak.





Talebin olumsuz karşılanması halinde yayıncının gelecek iki sezon devam edip etmemeyi masaya yatıracağı belirtiliyor.





2016'da ihaleyi 500 milyon dolar artı KDV ile kazanan beIN Sports, 2017'de dolar kurunu da 3.26-3.36 arasında sabitlemişti. Geçen yılın ağustos başındaysa yayın ihalesi bedelinde 90 milyon dolarlık bir indirim yapılırken, dolar kuru da bu kez 5.80'e sabitlendi.





Halihazırda 410 milyon dolar olan yıllık yayın gelirinde yüzde 30'luk bir indirim daha olursa kulüpler 123 milyon dolar daha kaybedecek. Bu da yıllık yayın ihalesi tutarının 287 milyon dolara gerilemesi demek.





Yayın ihalesini yapma yetkisi halihazırda TFF'de bulunuyor. TFF ile beIN Sports'un bağlı olan Digitürk arasında Kasım 2016'da yapılan ihale sonunda 5 sezonluk anlaşma imzalanmıştı.





2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsayan sözleşme 500 milyon dolarla başlayıp 410 milyon dolara geriledi. Şimdi yayıncının yeni indirim talebi kabul edilirse bu rakam 287 milyon dolara kadar inecek. Kulüpler sadece indirimle değil ayrıca dolar kurunun sabitlenmesi nedeniyle de son 3 yılda kayıplar yaşadı.





Pandemi süreciyle birlikte ligler durunca yayıncı da ödemeleri durdurmuş ve bu du kulüpleri çok zor durumda bırakmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle geçen hafta 103 milyonluk ödeme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mayıs başında yaptığı açıklamada kulüplerin 588 milyon liralık alacağı bulunduğunu belirtmişti.





TFF 1. Lig ile birlikte Süper Lig'in tüm yayın hakları Digitürk'te bulunuyor. Haberde yer alan ifadelere göre yayıncı kuruluş, indirim talebi konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçındı.





beIN Sports'un sahibi olduğu Digiturk'ün yıllık 500 milyon dolar olan ödemeyi 3.80 TL kur üzerinden yapmak istemesi krize yol açmıştı.





Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamada beIN Sports'a çağrıda bulunarak yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti.





Kulüplerle Digitürk arasındaki anlaşma krizinde Digitürk, "Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.