Süper Lig'in açılması için tahmini tarih verildi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap bu soruya “Ben mayıs sonu olabilir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.







Azap, “Biz bu hafta tepeye ulaşırız diye bekliyorduk ve bir-iki hafta böyle yatay gidip sonra vakalar azalmaya başlar diye bekliyorduk. Ama pazartesi günkü rakamlar bizi biraz tedirgin etti. Pazartesi test sayısı az olmasına rağmen tanı alan hasta sayısında bir artış var. Bu haftayı görmek lazım” diye konuştu.





Önlemleri gevşetmenin zor bir süreç olduğunu belirten Azap, “Çünkü derecesi ne olacak, ne zaman olacak, ne kadar olacak? Yani gevşetme önlemlerini hayata geçirmek, zamanlamasına, derecesine karar vermek daha zor. Dolayısıyla bizi önümüzde karar verme açısından biraz daha zor günler bekliyor. Kolay değil bu kararları vermek. Çok yakın izleyerek, vaka sayılarını, temaslı sayılarını yakın izleyerek bir karara ulaşılmaya çalışılacak” ifadelerini kullandı.





Azap, “TFF ligleri haziranda başlatmayı öngörmüştü, ne dersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Büyük olasılıkla öyle olur. Biz de mayısın ikinci yarısında değerlendiririz. Zaten mayısın son haftası ramazan bayramına gelmiş oluyor. Sanki o gerçekçi bir tahmin gibi duruyor bir aksilik olmazsa. Beklenmedik bir şey olmazsa. Bu virüste her zaman dikkatli olmak lazım.”





Azap, Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanabileceğine dikkat çekti. Azap, şunları söyledi:





“Çok büyük olasılıkla seyircileri bir araya getirme şansı olmaz. Ya da stadyumların kapasitesinin beşte biri, altıda biri kadar alınıp herkes birbirinden uzak oturacak şekilde belki ayarlanabilir ama sadece oturmak da mesele değil. Çıkarken herkes aralarda tuvaleti, kafeteryayı kullanıyor, herkes bir sürü yeri elliyor. O yüzden seyircileri yönetebilmek çok daha zor. Yani belki seyircilerle ilgili karar daha bile sonraya kalabilir. Ama bunu tamamen önümüzdeki bir buçuk ay gösterir."