Süper Lig'in devleri iflas etmiş durumda

Her üç kulübün finansal durumu için "İşletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizlik varlığını göstermektedir" denildi.







Duvar’ın haberine göre Beşiktaş kulübü Mayıs-Kasım 2019’da 151 milyon 668 bin TL zarar etti. Kulüp, bir önceki yılın aynı döneminde 156 milyon 390 bin lira zarar yazmıştı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının, 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nden 831 milyon 490 bin TL tutarında ticari olmayan alacağı mevcut. Grup, söz konusu alacak için 30 Kasım 2019 tarihinde sona eren ara hesap döneminde 53 milyon lira faiz geliri kaydetti. Net özkaynaklar eksi 966 milyon 538 bin lira oldu.





Fenerbahçe, 2019’un ikinci yarısında 31 milyon 728 bin lira dönem kârı etti. Kulüp, 2018’in ilk altı ayında ise 50 milyon 793 bin lira zarar etmişti.





Grup’un (Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığı), 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla ana hissedarı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 1 trilyon 580 bin 463 bin TL tutarında ticari olmayan alacağı bulunuyor. Grup, söz konusu alacak için 30 Kasım 2019 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde 38 milyon 315 bin lira faiz geliri sağladı. Net özkaynaklar ise eksi 620 milyon 307 bin lira oldu.





Galatasaray’ın 1 Haziran-30 Kasım tarihlerini kapsayan denetim sonucuna göre sarı-kırmızılı kulüp nakit akışı açısından 75 milyon 80 bin lira dönem kârı etti. Kulüp, bir önceki yılın aynı döneminde 489 bin TL zarar yazmıştı. Kulübün, 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 875 milyon 689 bin lira (31 Mayıs 2019’da 925 milyon 209 bin liraydı) aşıyor.





30 Kasım 2019 tarihi itibariyle de geçmiş yıllar zararı 1 trilyon 273 milyon 845 bin lira olarak gerçekleşti. Toplam özkaynaklar ise eksi 197 milyon 131 bin lira oldu.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kulüplerine harcama limiti getirmişti. Düzenleme kulüplerin UEFA kriterlerine takılmasıyla getirilmişti. Düzenlemeyle futbol kulüplerinin mali yapılarını sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.